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Энди Руис: Джошуа не хватает уверенности и решимости

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Энди Руис: Джошуа не хватает уверенности и решимости

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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (34-2, 22 КО) поделился своими ожиданиями от предстоящего реванша Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и Александра Усика (19-0, 13 КО). Цитирует Руиса портал BoxingScene.

"Я совсем не хотел портить ни чью карьеру, но Джошуа не хватает уверенности и решимости, когда все идет не по плану. Возможно, он немного боится пропустить подобный удар, потому что не хочет снова это чувствовать. Это нормально для боксеров, но, я думаю, Джошуа следует вернуть себе уверенность. Он сомневается, вместо того чтобы выйти и быть настоящим вожаком, он таким и есть.

Он одержал победу в нашем реванше, потому что я не сделал свою работу. Это единственная причина. Если бы я придерживался плана и делал то же, что и в первом поединке, то опять бы его побил. Мне следует пройти этот тяжелый путь. Мне нужно взбираться на лестницу и вернуться на вершину, что я и собираюсь сделать. Надеюсь, что Энтони Джошуа преодолеет себя и снова станет чемпионом, чтобы я смог вернуть пояса".

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Энди Руис
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