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Российский чемпион готов провести бой с Гвоздиком

Бокс
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Интересный поворот

Российский чемпион готов провести бой с Гвоздиком

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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (19-0, 11 КО) высказался о возможном поединке с Александром Гвоздиком (17-1, 14 КО), который завершил карьеру летом 2020 года.

«Меня заводят бои, когда я движусь вперед. Если честно сказать, я и с Умаром Саламовым не очень хотел боксировать. В каком смысле не очень хотел? Мне охота тоже что-то получать от боев, а не просто быть шансом для кого-то – для возвращения или чтобы кто-то завоевал титул.

Мне охота самому получать шансы побоксировать за другой титул. Но из-за отсутствия таких серьезных шансов, конечно, я беру такие бои. Поэтому если сложатся карты, то почему нет», - сказал Бивол.

Ранее Александр Гвоздик не стал категорически исключать свое возвращение на ринг.

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В статье: Александр Гвоздик Дмитрий Бивол
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