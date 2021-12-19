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Беринчик прокомментировал победу над Чаниевым
Очень достойное выступление
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксер Денис Беринчик (16-0; 9 КО) прокомментировал
"Спасибо генеральному директору Александру Красюку, компании K2 Promotions братьев Кличко. Спасибо, что ходите на бокс. Я вас всех благодарю.
Я думаю, что порадовал вас своим зрелищным боксом. Соперник очень достойный – мне было нелегко. Прошел очень серьезную подготовку. Лучше бокса, только бокс" – сказал украинец.
Напомним, что раньше Александр Гвоздик
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