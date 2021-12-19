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Беринчик прокомментировал победу над Чаниевым

Бокс
(1 голосов)

Очень достойное выступление

Беринчик прокомментировал победу над Чаниевым

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Денис Беринчик (16-0; 9 КО) прокомментировал победу в поединке против россиянина Исы Чаниева (15-4; 7 КО). Его слова цитирует MEGOGO:

"Спасибо генеральному директору Александру Красюку, компании K2 Promotions братьев Кличко. Спасибо, что ходите на бокс. Я вас всех благодарю.

Я думаю, что порадовал вас своим зрелищным боксом. Соперник очень достойный – мне было нелегко. Прошел очень серьезную подготовку. Лучше бокса, только бокс" – сказал украинец.

Напомним, что раньше Александр Гвоздик рассказал о своем бизнесе.

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В статье: Денис Беринчик Иса Чаниев
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