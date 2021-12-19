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Беринчик – Чаниев: Лучшие моменты поединка. Видео

Бокс
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Это был отличный поединок

Беринчик – Чаниев: Лучшие моменты поединка. Видео

K2Promotion

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Денис Беринчик (16-0; 9 КО) в главном событии боксерского вечера в Броварах победил россиянина Ису Чаниева (15-4; 7 КО) и защитил титул чемпиона мира по версии WBO International.

Комментарий Беринчика

Выход Беринчика на ринг

Вашему вниманию лучшие моменты поединка:

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В статье: Денис Беринчик Иса Чаниев
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