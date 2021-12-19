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Беринчик – Чаниев: Лучшие моменты поединка. Видео
Это был отличный поединок
K2Promotion
Украинский боксер Денис Беринчик (16-0; 9 КО) в главном событии боксерского вечера в Броварах
Вашему вниманию лучшие моменты поединка:
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