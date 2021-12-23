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Фьюри, Иноуэ и другие топ-нокауты года. ВИДЕО
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
YouTube-канал Boxing Stars представил подборку лучших нокаутов 2021 года в профессиональном боксе.
В этом ролике засветились Тайсон Фьюри, Наоя Иноуэ и другие звездные бойцы современности.
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