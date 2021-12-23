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Фьюри, Иноуэ и другие топ-нокауты года. ВИДЕО

Бокс
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Фьюри, Иноуэ и другие топ-нокауты года. ВИДЕО

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

YouTube-канал Boxing Stars представил подборку лучших нокаутов 2021 года в профессиональном боксе.

В этом ролике засветились Тайсон Фьюри, Наоя Иноуэ и другие звездные бойцы современности.

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В статье: Тайсон Фьюри Бокс Наоя Иноуэ
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