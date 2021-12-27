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Анатолий Ломаченко претендует на звание Тренера года по версии WBA

Бокс
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Под руководством украинского специалиста Василий выиграл два боя

Анатолий Ломаченко претендует на звание Тренера года по версии WBA

Фото: boxanalitika.ru

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Всемирная боксёрская ассоциация назвала трёх специалистов на получение награды "Тренер года".

В список из трёх номинантов попали Эдди Рейносо, тренирующий абсолютного чемпиона в суперсреднем весе Сауля Альвареса, Бен Дэвисон, который работает с абсолютным чемпионом в первом полусреднем весе Джошем Тейлором, а также украинский специалист Анатолий Ломаченко, тренирующий своего сына Василия.

Под руководством отца, Василий в 2021 году победил Масаеши Накатани и Ричарда Комми.

"У Анатолия Ломаченко был важный год. Им с Василием удалось вернуться на вершину бокса, справившись с травмами и болезненными повреждениями. Теперь Ломаченко вернул себе позицию на вершине лёгкого веса и надеется в ближайшем будущем сразиться с чемпионами", — гласит сообщение на официальном сайте WBA.

Победителя в номинации WBA огласит в начале 2022 года.

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В статье: Василий Ломаченко Анатолий Ломаченко
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