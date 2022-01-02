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Усик получил обязательного претендента по линии IBF
Очень мощный соперник
https://fightnews.info/ Fightnews
Кубинский супертяж Луис Ортис (33-2; 28 КО) стал претендентом на чемпионский титул IBF, которым сейчас владеет украинец Александр Усик (19-0; 13 КО).
В поединке за звание главного претендента он победил американца Чарльза Мартина (18-3-1; 16 КО), досрочно остановив его в 6 раунде.
До этого Ортис дважды сражался за титул чемпиона мира, но оба раза проигрывал нокаутом Деонтею Уайлдеру.
В 2022 году бой Усик – Ортис вряд ли состоится, ведь весной украинец запланировал бой против Энтони Джошуа, а на вторую половину года – против Тайсона Фьюри.
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