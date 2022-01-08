Промоутер Джошуа не верит в бой против Усика на Олимпийском

Промоутер британского супертяжа Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) Эдди Хирн не верит в то, что второе сражение его подопечного против украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО) пройдет в Киеве. Его слова цитирует espn.co.uk:

"У нас есть 2-3 предложения из разных стран по проведению боя Джошуа – Усик, но после успешного, если не считать результата, боя на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", я хотел бы снова организовать поединок в Великобритании. Возможно, снова на "Хотспуре" или на "Уэмбли", потому что я чувствую, что Эй Джей обязан победить в этом бою. Если у нас будет возможность устроить поединок в Великобритании, нам нужно сделать это. Если он победит в родных стенах, это будет особое событие.

Мы можем устроить бой там, где захотим, но одновременно он должен принести достаточно денег, чтобы мы знали, что сделали свою работу. Киев – это не то место, которое принесет деньги, но другие города вне Великобритании мы рассмотрим. Я не верю, что бой состоится в Киеве" – сказал Хирн.