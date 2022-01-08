Сошлись две стихии: Александр Усик показал тренировки в безумных условиях. Фото

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) показал фото с необычной тренировки. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее промоутер Джошуа назвал маловероятным бой против Усика в Киеве.