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Сошлись две стихии: Александр Усик показал тренировки в безумных условиях. Фото
Это действительно впечатляет
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) показал фото с необычной тренировки. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее промоутер Джошуа
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