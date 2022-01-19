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Леннокс Льюис: Для меня бой с Усиком был бы миссией
Леннокс рассказал, что для него значил бы бой с украинцем
фото - boxingscene.com
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Леннокс Льюис рассказал о том, как бы он провёл бой с Александром Усиком.
"Для меня бой с Усиком был бы миссией в том плане, что я обязан её выполнить, должен сделать это. Вы спрашиваете, как бы я дрался с Усиком? Я бы пошёл рубиться, это же война!", – сказал Льюис в эфире подкаста The Fight Is Right.
35-летний Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Александр стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над британцем Энтони Джошуа единогласным решением судей.
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