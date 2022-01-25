Дэвиса обязали подраться с непобедимым американцем

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально постановила, что Жервонта Дэвис (26-0, 14 КО) в следующем бою должен выйти на ринг против Роландо Ромеро (14-0, 12 КО).

В WBA дали командам боксеров 30 дней на достижение договоренности по бою. Если представители Дэвиса и Ромеро не найдут общего знаменателя, то будут назначены промоутерские торги.

Дэвис и Ромеро должны были провести бой 5 декабря 2021 года, однако соперника Жервонты обвинили в сексуальном насилии. Позднее с него сняли все обвинения, что позволило боксеру возобновить карьеру.

Жервонта Дэвис в последнем бою одержал неубедительную победу решением судей над Исааком Крусом.