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Дэвиса обязали подраться с непобедимым американцем
Будет вторая попытка
Showtime
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально постановила, что Жервонта Дэвис (26-0, 14 КО) в следующем бою должен выйти на ринг против Роландо Ромеро (14-0, 12 КО).
В WBA дали командам боксеров 30 дней на достижение договоренности по бою. Если представители Дэвиса и Ромеро не найдут общего знаменателя, то будут назначены промоутерские торги.
Дэвис и Ромеро должны были провести бой 5 декабря 2021 года, однако соперника Жервонты обвинили в сексуальном насилии. Позднее с него сняли все обвинения, что позволило боксеру возобновить карьеру.
Жервонта Дэвис в последнем бою одержал неубедительную победу решением судей над Исааком Крусом.
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