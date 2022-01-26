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Льюис: На месте Джошуа я бы не взял деньги

Бокс
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Посмотрим, что решит Энтони

Льюис: На месте Джошуа я бы не взял деньги

фото - boxingscene.com

Новина українською

Последний абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис прокомментировал слухи о том, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) примет отступные и откажется от незамедлительного реванша с Александром Усиком (19-0, 13 КО), чтобы позволить тому провести бой с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

«Взял бы я отступные за реванш, в котором мог бы вернуть свои титулы? Нет. Я бы сначала вернул свои титулы. Это не совет и не критика Джошуа. Это просто то, что я бы сделал в данной ситуации», - написал Льюис в Твиттере.

По информации британских СМИ, за отказ от реванша с Усиком Джошуа может получить около 18 миллионов евро.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Леннокс Льюис
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