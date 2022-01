Льюис: На месте Джошуа я бы не взял деньги

Последний абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис прокомментировал слухи о том, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) примет отступные и откажется от незамедлительного реванша с Александром Усиком (19-0, 13 КО), чтобы позволить тому провести бой с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

«Взял бы я отступные за реванш, в котором мог бы вернуть свои титулы? Нет. Я бы сначала вернул свои титулы. Это не совет и не критика Джошуа. Это просто то, что я бы сделал в данной ситуации», - написал Льюис в Твиттере.

No! And before you bring up the Tyson step aside money… just remember, I wasn’t coming off of a loss. I would go get my belts back first. This also is not advice or a knock on AJ. It’s just what I would do in that situation. https://t.co/SM38HHnLdl