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Призовой фонд боя Усик – Фьюри составил бы 155 миллионов долларов – ESPN

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Призовой фонд боя Усик – Фьюри составил бы 155 миллионов долларов – ESPN

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Накануне в СМИ появилась информация, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) не приняли отступные и не позволили Александру Усику (19-0, 13 КО) и Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 КО) определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

По информации ESPN, общий призовой фонд боя Усик – Фьюри составил бы 155 миллионов долларов. Из этой суммы около 35 миллионов получили бы Джошуа и Уайт.

Также источник отмечает, что команды Уайта и Джошуа в последний момент объявили о том, что хотят пересмотреть сделку. Это и привело к окончательному срыву переговоров.

Теперь Усик проведет реванш с Джошуа, а Фьюри будет драться с Уайтом.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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