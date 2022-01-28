Призовой фонд боя Усик – Фьюри составил бы 155 миллионов долларов – ESPN

Накануне в СМИ появилась информация, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и Диллиан Уайт (28-2, 19 КО) не приняли отступные и не позволили Александру Усику (19-0, 13 КО) и Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 КО) определить абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

По информации ESPN, общий призовой фонд боя Усик – Фьюри составил бы 155 миллионов долларов. Из этой суммы около 35 миллионов получили бы Джошуа и Уайт.

Также источник отмечает, что команды Уайта и Джошуа в последний момент объявили о том, что хотят пересмотреть сделку. Это и привело к окончательному срыву переговоров.

Теперь Усик проведет реванш с Джошуа, а Фьюри будет драться с Уайтом.