Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гассиев отказался от шанса стать обязательным претендентом для Усика
А как же мечты о реванше?
фото - РИА Новости Спорт
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев (28-1, 21 КО) уведомил Международную федерацию бокса (IBF) о том, что из-за травмы не сможет драться с Филипом Хрговичем (14-0, 12 КО) за статус обязательного претендента на титул в супертяжелом весе, которым с сентября 2021 года владеет Александр Усик (19-0, 13 КО).
Ранее от боя с Хрговичем отказались Джозеф Паркер, Луис Ортис, Агит Кабайел и Джо Джойс.
На бой с хорватом по линии IBF также претендуют Энди Руис, Чарль Мартин, Демси Маккин, Чжан Чжилеи, Фьюри Фьюри и Мартин Баколе Илунга.
Александр Усик ориентировочно в апреле в бою-реванше с Энтони Джошуа проведет первую защиту поясов WBA, WBO, IBF и IBO.
Популярное сейчас
- СМИ: Цыганков отклонил вариант с арендой во французский клуб
- Казахстан - Украина. Анонс и прогноз на четвертьфинал Евро-2022 по футзалу
- Шабанов перейдет в венгерский клуб - источник
- Появились подробности смерти Вирчиса
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду