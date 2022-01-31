Гассиев отказался от шанса стать обязательным претендентом для Усика

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Мурат Гассиев (28-1, 21 КО) уведомил Международную федерацию бокса (IBF) о том, что из-за травмы не сможет драться с Филипом Хрговичем (14-0, 12 КО) за статус обязательного претендента на титул в супертяжелом весе, которым с сентября 2021 года владеет Александр Усик (19-0, 13 КО).

Ранее от боя с Хрговичем отказались Джозеф Паркер, Луис Ортис, Агит Кабайел и Джо Джойс.

На бой с хорватом по линии IBF также претендуют Энди Руис, Чарль Мартин, Демси Маккин, Чжан Чжилеи, Фьюри Фьюри и Мартин Баколе Илунга.

Александр Усик ориентировочно в апреле в бою-реванше с Энтони Джошуа проведет первую защиту поясов WBA, WBO, IBF и IBO.