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Арум: Я не удивлюсь, если Головкин проиграет
Боб сомневается в казахстанском боксере
Глава Top Rank Боб Арум не считает, что 9 апреля в объединительном бою чемпиона IBF Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) и Рёты Мураты (16-2, 13 КО) всё предрешено.
Он не уверен, что это прямо-таки проходной поединок для казахстанского панчера.
"Мурата довольно сильный парень, поэтому я не удивлюсь, если Головкин проиграет", — очень коротко сказал Арум на вопрос Fighthub TV.
Есть эксперты, которые полагают, что у Мураты отличные шансы побить Головкина. А бывший тренер GGG вообще говорит, что Головкин — не боксёр.
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