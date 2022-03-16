Арум: Я не удивлюсь, если Головкин проиграет

Глава Top Rank Боб Арум не считает, что 9 апреля в объединительном бою чемпиона IBF Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) и Рёты Мураты (16-2, 13 КО) всё предрешено.

Он не уверен, что это прямо-таки проходной поединок для казахстанского панчера.

"Мурата довольно сильный парень, поэтому я не удивлюсь, если Головкин проиграет", — очень коротко сказал Арум на вопрос Fighthub TV.

Есть эксперты, которые полагают, что у Мураты отличные шансы побить Головкина. А бывший тренер GGG вообще говорит, что Головкин — не боксёр.