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Арум: Я не удивлюсь, если Головкин проиграет

Бокс
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Боб сомневается в казахстанском боксере

Арум: Я не удивлюсь, если Головкин проиграет

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Глава Top Rank Боб Арум не считает, что 9 апреля в объединительном бою чемпиона IBF Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) и Рёты Мураты (16-2, 13 КО) всё предрешено.

Он не уверен, что это прямо-таки проходной поединок для казахстанского панчера.

"Мурата довольно сильный парень, поэтому я не удивлюсь, если Головкин проиграет", — очень коротко сказал Арум на вопрос Fighthub TV.

Есть эксперты, которые полагают, что у Мураты отличные шансы побить Головкина. А бывший тренер GGG вообще говорит, что Головкин — не боксёр.

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В статье: Боб Арум Геннадий Головкин
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