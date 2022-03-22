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Тайсон Фьюри хочет стать самым тяжелым чемпионом мира

Бокс
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Но удастся ли

Тайсон Фьюри хочет стать самым тяжелым чемпионом мира

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) рассказал о своих планах на поединок с Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO). Слова британца приводит boxingscene.com:

"Я попытаюсь набрать рекордный вес. Для самого большого поединка и самой огромной аудитории, будет и самый большой Тайсон Фьюри. Я буду как человек-гора.

Какой был рекордный вес? Я буду тяжелее. Я стану самым тяжелым чемпионом мира за всю историю".

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В статье: Тайсон Фьюри
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