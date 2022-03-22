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Тайсон Фьюри хочет стать самым тяжелым чемпионом мира
Но удастся ли
фото - boxingscene.com
Чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) рассказал о своих планах на поединок с Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO). Слова британца приводит boxingscene.com:
"Я попытаюсь набрать рекордный вес. Для самого большого поединка и самой огромной аудитории, будет и самый большой Тайсон Фьюри. Я буду как человек-гора.
Какой был рекордный вес? Я буду тяжелее. Я стану самым тяжелым чемпионом мира за всю историю".
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