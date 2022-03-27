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Майк Тайсон не рекомендует Джошуа выходить на реванш против Усика

Бокс
(2 голосов)

Он прав

Майк Тайсон не рекомендует Джошуа выходить на реванш против Усика

фото - talksport.com

UA-Футбол
Новина українською

Легенда супертяжелого веса Майк Тайсон не рекомендует британцу Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) выходить на реванш против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО). Его слова цитирует dailystar:

"Я бы не дрался с ним прямо сейчас, если только в моем зале не было бы действительно неудобных леворуких бойцов. Знаете, Усик действительно переигрывает, обставляет тебя. Джошуа не был готов справиться с парнем с хорошим джебом.

Габариты ничего не значат. Когда ты смотришь на статистику, она говорит, что один парень весит 109 килограммов, а второй – 100 килограммов. Но ты не можешь взвесить чью-то волю, желание и решительность.

Подвижность Усика просто сбила Джошуа с толку. Я сталкивался с подвижностью раньше. Это как танцы. Кто-то за этим просто не успевает" – сказал он.

Напомним, что ранее Владимир Кличко рассказал о начале Третьей мировой войны.

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В статье: Майк Тайсон Александр Усик Энтони Джошуа
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