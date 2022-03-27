Майк Тайсон не рекомендует Джошуа выходить на реванш против Усика

Легенда супертяжелого веса Майк Тайсон не рекомендует британцу Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) выходить на реванш против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО). Его слова цитирует dailystar:

"Я бы не дрался с ним прямо сейчас, если только в моем зале не было бы действительно неудобных леворуких бойцов. Знаете, Усик действительно переигрывает, обставляет тебя. Джошуа не был готов справиться с парнем с хорошим джебом.

Габариты ничего не значат. Когда ты смотришь на статистику, она говорит, что один парень весит 109 килограммов, а второй – 100 килограммов. Но ты не можешь взвесить чью-то волю, желание и решительность.

Подвижность Усика просто сбила Джошуа с толку. Я сталкивался с подвижностью раньше. Это как танцы. Кто-то за этим просто не успевает" – сказал он.