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Усик: Я хотел защищать Украину, но друзья убедили, что я сделаю больше для Украины, если буду боксировать

Бокс
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Боксер готовится к бою с Джошуа

Усик: Я хотел защищать Украину, но друзья убедили, что я сделаю больше для Украины, если буду боксировать

фото - boxingscene.com

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик (19-0, 13 КО) в интервью чешской редакции CNN признался, что хотел остаться и защищать Украину:

"Я хотел остаться и защищать Украину, но друзья убедили меня, что я сделаю больше для Украины, если буду боксировать, а не стрелять. Ничего другого меня сейчас точно не интересует – ни пояс, ни что-то другое, кроме помощи Украине. Я приложу все свои силы к тренировкам и сделаю все, что в моих силах, чтобы поддержать своих народ так же, как он поддерживает меня. Украина победит. Я обязательно вернусь".

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В статье: Александр Усик
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