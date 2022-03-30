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Усик: Я хотел защищать Украину, но друзья убедили, что я сделаю больше для Украины, если буду боксировать
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фото - boxingscene.com
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик (19-0, 13 КО) в интервью чешской редакции CNN признался, что хотел остаться и защищать Украину:
"Я хотел остаться и защищать Украину, но друзья убедили меня, что я сделаю больше для Украины, если буду боксировать, а не стрелять. Ничего другого меня сейчас точно не интересует – ни пояс, ни что-то другое, кроме помощи Украине. Я приложу все свои силы к тренировкам и сделаю все, что в моих силах, чтобы поддержать своих народ так же, как он поддерживает меня. Украина победит. Я обязательно вернусь".
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