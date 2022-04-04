Промоутер: Уайлдер может победить Усика, если один раз точно попадет

Промоутер Лу Дибелла поделился своим мнением о том, как бы сложился потенциальный поединок между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 KO) и Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO).

"Очень просто: Уайлдер победит, если один раз точно попадет. Он с большим отрывом проиграет судейским решением, если не попадет. Очень просто, и здесь нет никакого расизма. Чистая, грубая, сокрушительная мощь против технического великолепия более мелкого бойца.

Я не уверен, как сложится бой. В данный момент я думаю, что Усик был бы фаворитом, но не явным. У Уайлдера было несколько очень сложных боев подряд, но ударная мощь уходит одной из последних.

Я думаю, все, кто насмехается над опасностью этого боя для Усика, просто не правы".