Головкин: Я продолжу драться до тех пор, пока буду хорошо себя чувствовать

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 KO) рассказал, что ждет от поединка с обладателем титула WBA Super Риотой Муратой (16-2, 13 KO).

GGG цитирует портал fightnews.com:

"Я продолжу драться до тех пор, пока буду хорошо себя чувствовать и смогу усердно тренироваться, чтобы выступать на том уровне, которого я от себя жду. Правильный образ жизни помогает мне чувствовать себя здоровым и сильным.

Бой с Муратой – самый важный, и точка. Я не смотрю вперед. Я всегда полностью вкладываюсь в подготовку к бою, который меня ждет. Я очень сильно уважаю Мурату и его работу. Я сосредоточен на нем и на победе в этом бою. Ради этого я в Японии. С нетерпением жду боя на переполненной арене. Я соскучился по этой энергии.

Это будет увлекательный бой, поскольку у нас похожие стили. Мы оба мощные, агрессивные панчеры, идущие вперед. Нашла коса на камень, и в субботу в ринге будут коса и камень. Это будет боксерский подарок для болельщиков. Я ожидаю, что это будет бой года".

Геннадий Головкин рассказал, когда завершит карьеру.