Леннокс Льюис поделился прогнозом на бой Уайт - Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис (41-2, 32 КО) поделился мнениями о предстоящем бое между чемпионом WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО) .

"Я думаю, что это будет отличное сражение. Многие люди не знают, что это будет битва Kronk против Kronk, потому что два тренера представляют этот зал.

Гарольд Найт прошел школу Kronk, поэтому многие вещи, которые он покажет, – это часть философии Kronk. Мощный удар справа, сильный джеб, левый хук – главное оружие фабрики Kronk.

В этом бою, безусловно, будут лететь бомбы. Диллиан Уайт способен ударить – любой боксер весом более 91 кг может ударить. Если по тебе попадут таким ударом, то ты упадешь.

Я слышал, как Дэвид Хэй говорил, что Тайсон непросто нокаутирован. Да, он прав, это нелегко, но всегда есть один удар. Если все время бить эту скалу, то этот удар ее разрушит. Кто знает, может быть, это произойдет в их бою.

Я знаю, что Уайт очень серьезно настроен на этот поединок. Он молчит, а когда кто молчит таким образом, это значит, что он сфокусирован. Он выйдет на ринг с настоящей концентрацией, и это будет отличный бой", – сказал Льюис.

Напомним, что бой Фьюри – Уайт состоится 23 апреля.