Энди Руис готов провести бой с Тайсоном Фьюри

Бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руис рассказал, что хочет провести бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

"Я поздравляю, Тайсон Фьюри. Надеюсь, что однажды у меня будет шанс разделить с тобой ринг. Три страны будут смотреть бой. Это будет моим желанием", - написал Руис.