Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энди Руис готов провести бой с Тайсоном Фьюри
Теперь дело за промоутерами
Бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руис рассказал, что хочет провести бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.
"Я поздравляю, Тайсон Фьюри. Надеюсь, что однажды у меня будет шанс разделить с тобой ринг. Три страны будут смотреть бой. Это будет моим желанием", - написал Руис.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:sport.ua
Популярное сейчас
- Заказчики – Зеленский и ЦРУ! В кремле заявили о покушении "неонацистов" на главного шута путина
- Нефтебаза – это не все. В брянске серьезно повреждена стратегически важная для рф железная дорога
- Поступают сообщения о взрывах в двух областях Украины, еще в одной сработала ПВО
- Фьюри – Уайт: Видео мощного нокаута от Цыганского короля
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...