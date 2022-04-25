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Энди Руис готов провести бой с Тайсоном Фьюри

Бокс
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Энди Руис готов провести бой с Тайсоном Фьюри

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Бывший чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руис рассказал, что хочет провести бой с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

"Я поздравляю, Тайсон Фьюри. Надеюсь, что однажды у меня будет шанс разделить с тобой ринг. Три страны будут смотреть бой. Это будет моим желанием", - написал Руис.

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В статье: Энди Руис
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Источник:
sport.ua

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