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Пакьяо: Я обязательно продолжу нашу миссию, помогать людям через фонд Менни Пакьяо
Филиппинец проиграл на выборах
фото - boxingscene.com
Экс-чемпион мира в восьми дивизионах Менни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) не расстроился, что проиграл выборы.
"Люди сделали свой выбор. Выборы закончились, так что давайте дадим единству шанс для мира и развития нашей страны. Я решил баллотироваться из-за моего большого желания служить стране и улучшать жизнь бедных филиппинцев.
Я воспользуюсь этой возможностью, чтобы отдохнуть и провести больше времени со своей семьей. Я обязательно продолжу нашу миссию, помогать людям через фонд Менни Пакьяо. Я никогда не отвернусь от служения нашей нации и нуждающимся.
Давайте продолжать любить Филиппины. Объединимся, чтобы поднять друг друга. Искренне благодарю филиппинцев за эту возможность. Мне Пакьяо вас всех очень любит", - приводит слова Пакьяо BoxingScene.
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