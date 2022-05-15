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Джермелл Чарло нокаутировал Кастанье и стал абсолютным чемпионом мира

Бокс
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Историческая победа

Джермелл Чарло нокаутировал Кастанье и стал абсолютным чемпионом мира

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 14 на 15 мая в США состоялся бой за титул абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе между местным боксером Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 KO) и аргентинцем Брайаном Кастанье (17-1-2, 12 KO).

Бой завершился в 10-м раунде. Сначала будущий чемпион отправил своего соперника на канвас, тот поднялся, но через минуту снова упал. Рефери остановил сражение. Таким образом, Чарло завоевал звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе.

Он стал девятым в истории обладателем такого звания. Ранее это удавалось Бернарду Хопкинсу, Джермейну Тейлору, Теренсу Кроуфорду, Александру Усику, Джошу Тейлору, Саулю Альваресу, Теофимо Лопесу и Джорджу Камбососу.

Видео нокаута:

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В статье: Джермелл Чарло
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