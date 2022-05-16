Фрейзер Кларк: Джошуа стал сильнее психологически и точно знает, что нужно делать в реванше с Усиком

Британский боксер Фрейзер Кларк считает, что изменения в тренировочном лагере должны помочь Энтони Джошуа победить Александра Усика.

Тренер Кларка Анхель Фернандес стал новым наставником Джошуа перед реваншем.

"Я думаю, что поражение от Усика сделало Джошуа лучше, открыло ему глаза. Теперь он стал сильнее психологически и точно знает, что нужно сделать.

У него в команде появились новые люди, чтобы помочь выполнить одно задание. Усик – невероятный боксер, но мне хотелось бы думать, что Энтони способен выйти и победить", – сказал Кларк.