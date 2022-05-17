Виталий Кличко: Усик сказал, что большое количество денег даст в поддержку армии

Мэр Киева и экс-чемпион мира в сверхтяжелом весе Виталий Кличко в интервью YouTube-каналу Бомбардир рассказал, что чемпион WBO, IBF и WBA Александр Усик (19-0, 13 КО) отдаст на армию часть от гонорара за реванш с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

"Я держу кулаки за Сашку Усика. Он должен поехать и отстоять бой. Усик сказал, что большое количество денег даст в поддержку армии. Никто другой этого сделать не может. Если у него есть такая возможность, я убежден, что польза от него как от гражданина Украины будет гораздо больше".

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