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DAZN и Golden Boy продлили контракт

Бокс
(1 голосов)

Он истекал в 2022 году

DAZN и Golden Boy продлили контракт

Новина українською

DAZN и Golden Boy рассказали о продлении контракта.

Напомним, что в 2018 году стороны подписали 5-летний контракт, а теперь заключили новое соглашение.

Также организации рассказали, что Хайме Мунгуйя проведет бой 11 июня, а Райан Гарсия вернется в ринг в июле.

Срок действия контракта пока неизвестен.

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В статье: Golden boy DAZN
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