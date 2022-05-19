Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
DAZN и Golden Boy продлили контракт
Он истекал в 2022 году
DAZN и Golden Boy рассказали о продлении контракта.
Напомним, что в 2018 году стороны подписали 5-летний контракт, а теперь заключили новое соглашение.
Также организации рассказали, что Хайме Мунгуйя проведет бой 11 июня, а Райан Гарсия вернется в ринг в июле.
Срок действия контракта пока неизвестен.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- УП: Ярославский может вести бизнес Абрамовича в Украине. Полиция ведет следствие
- Командование войск рф в Калининграде вывозит свои семьи вглубь россии - журналист
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
- Джермелл Чарло нокаутировал Кастанье и стал абсолютным чемпионом мира
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО
- Легендарный голливудский актер продает свой роскошный автомобиль для помощи Украине. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet