DAZN и Golden Boy продлили контракт

DAZN и Golden Boy рассказали о продлении контракта.

Напомним, что в 2018 году стороны подписали 5-летний контракт, а теперь заключили новое соглашение.

Также организации рассказали, что Хайме Мунгуйя проведет бой 11 июня, а Райан Гарсия вернется в ринг в июле.

Срок действия контракта пока неизвестен.