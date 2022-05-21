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Джошуа об Усике: Он выиграл на два раунда больше, чем я
А они точно были в одном ринге
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) вспомнил бой против украинца Александра Усика (19-0; 13 КО) и поделился планами на второй поединок. Его слова цитирует DailyMail:
"Он выиграл на два раунда больше, чем я. Теперь я планирую пойти за нокаутом. Мой стиль состоит в том, чтобы сблизиться, сделать это лично для себя и моего соперника. Таков мой план на бой.
Усика классифицируют как соперника из рейтинга pound-for-pound. Я все еще не знаю, что это значит. Я знаю только, что людям нравятся победы и нокауты.
Я никогда не был в списке pound-for-pound, во всех этих рейтингах. Он один из самых лучших во всех весовых категориях. Для меня лично Усик означает, что я дерусь в соответствии со своими ценностями, то есть с лучшими бойцами этого поколения.
Когда ты отправляешь боксеров в нокаут, хорошо выглядишь, это наслаждение для глаз в боксе. Усик – элитный соперник, золотой призер Олимпиады, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом дивизионе, а теперь и чемпион в тяжелом весе.
Он должен войти в историю бокса, и я подерусь с ним через три месяца. С божьей помощью, молитвами и упорным трудом я одержу победу и стану трехкратным чемпионом мира в тяжелом весе" – сказал он.
Напомним, что ранее Джошуа
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