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Джошуа об Усике: Он выиграл на два раунда больше, чем я

Бокс
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А они точно были в одном ринге

Джошуа об Усике: Он выиграл на два раунда больше, чем я

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) вспомнил бой против украинца Александра Усика (19-0; 13 КО) и поделился планами на второй поединок. Его слова цитирует DailyMail:

"Он выиграл на два раунда больше, чем я. Теперь я планирую пойти за нокаутом. Мой стиль состоит в том, чтобы сблизиться, сделать это лично для себя и моего соперника. Таков мой план на бой.

Усика классифицируют как соперника из рейтинга pound-for-pound. Я все еще не знаю, что это значит. Я знаю только, что людям нравятся победы и нокауты.

Я никогда не был в списке pound-for-pound, во всех этих рейтингах. Он один из самых лучших во всех весовых категориях. Для меня лично Усик означает, что я дерусь в соответствии со своими ценностями, то есть с лучшими бойцами этого поколения.

Когда ты отправляешь боксеров в нокаут, хорошо выглядишь, это наслаждение для глаз в боксе. Усик – элитный соперник, золотой призер Олимпиады, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом дивизионе, а теперь и чемпион в тяжелом весе.

Он должен войти в историю бокса, и я подерусь с ним через три месяца. С божьей помощью, молитвами и упорным трудом я одержу победу и стану трехкратным чемпионом мира в тяжелом весе" – сказал он.

Напомним, что ранее Джошуа рассказал о самом сложном сопернике в карьере.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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