Флойд Мейвезер: До конца года я снова вернусь на ринг

Легенда мирового бокса Флойд Мэйвезер после выставочного поединка в Абу-Даби против Дона Мура рассказал, что снова хочет выйти на ринг в этом году. Его слова цитирует BoxingScene:

"До конца года я снова вернусь на ринг, проведу еще один бой в ОАЭ. Соперник? Это секрет.

Я не хочу выпускать кота из мешка сейчас. У нас есть оппонент, и я встречусь с ним. Также я хочу, чтобы бой прошел в ОАЭ" – сказал он.