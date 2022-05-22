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Флойд Мейвезер: До конца года я снова вернусь на ринг
Деньги, деньги, деньги
фото - boxingscene.com
Легенда мирового бокса Флойд Мэйвезер после
"До конца года я снова вернусь на ринг, проведу еще один бой в ОАЭ. Соперник? Это секрет.
Я не хочу выпускать кота из мешка сейчас. У нас есть оппонент, и я встречусь с ним. Также я хочу, чтобы бой прошел в ОАЭ" – сказал он.
Напомним, что ранее Джошуа
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