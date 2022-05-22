  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Флойд Мейвезер: До конца года я снова вернусь на ринг
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Флойд Мейвезер: До конца года я снова вернусь на ринг

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Деньги, деньги, деньги

Флойд Мейвезер: До конца года я снова вернусь на ринг

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового бокса Флойд Мэйвезер после выставочного поединка в Абу-Даби против Дона Мура рассказал, что снова хочет выйти на ринг в этом году. Его слова цитирует BoxingScene:

"До конца года я снова вернусь на ринг, проведу еще один бой в ОАЭ. Соперник? Это секрет.

Я не хочу выпускать кота из мешка сейчас. У нас есть оппонент, и я встречусь с ним. Также я хочу, чтобы бой прошел в ОАЭ" – сказал он.

Напомним, что ранее Джошуа рассказал о плане на второй бой против Усика.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Флойд Мейвезер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде