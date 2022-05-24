Джервонта Дэвис не хочет сотрудничать с Мейвезером

Американец Джервонта Дэвис (26-0, 24 KO) рассказал, что не будет подписывать новый контракт с промоутерской организацией Флойда Мейвезера:

"Необязательно идти с Mayweather Promotions, но просто необходимо стать человеком, который сам за себя отвечает и расставляет приоритеты. Это моя карьера, поэтому я чувствую, что мне нужно ее контролировать. И для этого пора. Настало время сесть на собственный велосипед без боковых колес.

Это мое последнее сражение в Mayweather Promotions. Я чувствую, что мы с Мейвезером поддерживаем друг друга. У меня нет вражды с Mayweather Promotions. Я однозначно ценю то, что они для меня сделали за годы, любовь никуда не делась. Просто пора повзрослеть и стать независимым.

Напомним, что Дэвис уже совсем скоро Джервонта проведет поединок с Роландо Ромеро (14-0, 12 KO).