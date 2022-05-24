Красюк: Усик - студент, который готовится к экзамену

Промоутер обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) Александр Красюк в интервью XSPORT рассказал, какую роль украинец выполняет, как спортсмен в войне с россией:

"Александр, как обычный гражданин, обычный человек, воспринимает эту информацию объективно. Она такая, какова есть, он действительно человек мирового масштаба, является украинцем, к которому будет приковано внимание всего мира. Но с момента начала тренировочного лагеря этот фокус полностью меняется , и он перестает быть человеком, на которого смотрит весь мир, вся Украина.

Он просто обычный студент, который готовится к экзамену. Он полностью у власти своей команды, своего тренера. Выполнение задач, которые ставит перед ним его команда. Потому что само исполнение этих задач приводило к результату в прошлом. Такая схема работает, такая форма жизнеспособна и я не думаю, что она концентрируется и каким-то образом анализирует. Сейчас у него даже нет времени подумать, потому что такой объем тренировочной работы, которую он выполняет, чисто психически и физически не позволит анализировать как-то, допускать какие-то другие мнения. Концентрация четкая, понятная – результат 23 июля. Все остальное после поединка."