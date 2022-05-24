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Украинец Эльмир Набиев одержал победу в стартовом бое на чемпионате Европы по боксу

Бокс
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Отличный бой

Украинец Эльмир Набиев одержал победу в стартовом бое на чемпионате Европы по боксу

фото - ua.tribuna.com

Новина українською

На чемпионате Европы по боксу в Ереване с победы в весе до 54 кг стартовал украинец Эльмир Набиев.

Украинец выиграл у армянина Яника Сахакяна.

"Посвящаю победу Городу-герою Николаеву".

В четвертьфинале Набиев встретится с первым сеяным – французом Биллалем Беннамом.

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В статье: Эльмир Набиев
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Источник:
XSport.ua

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