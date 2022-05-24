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Украинец Эльмир Набиев одержал победу в стартовом бое на чемпионате Европы по боксу
Отличный бой
фото - ua.tribuna.com
На чемпионате Европы по боксу в Ереване с победы в весе до 54 кг стартовал украинец Эльмир Набиев.
Украинец выиграл у армянина Яника Сахакяна.
"Посвящаю победу Городу-герою Николаеву".
В четвертьфинале Набиев встретится с первым сеяным – французом Биллалем Беннамом.
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Источник:XSport.ua
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