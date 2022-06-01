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Хирн: В этом году Энтони Джошуа будет драться дважды
Что же, ждем
Британский промоутер Эдди Хирн заявил, что экс-чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа проведет в этом году два поединка.
"В этом году Энтони Джошуа будет драться дважды. Любая задержка может быть всего на пару недель, потому что мы хотим убедиться, что он снова сможет вернуться на ринг в декабре.
23 июля остается главной датой. Будь задержка, это не было бы серьезной проблемой ни для кого", – сказал Хирн.
Напомним, что точная дата боя Усик - Джошуа еще не названа.
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