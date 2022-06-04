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Камбосос – Хэйни: Где и когда смотреть главное сражение июня

Бокс
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Камбосос – Хэйни: Где и когда смотреть главное сражение июня

UA-Футбол
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5 июня в австралийском Мельбурне состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между действующим обладателем титулов Джорджем Камбососом (20-0; 10 КО) и американским претендентом Девином Хэйни (27-0; 15 КО).

Поединок будет транслироваться медиасервисом MEGOGO. Начало трансляции – 04:00 по Киеву.

Старт главного поединка ожидается не раньше 06:30 утра 5 июня.

Напомним, что ранее бойцы прошли официальную церемонию взвешивания.

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В статье: Девин Хэйни Джордж Камбосос
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