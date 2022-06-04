Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Камбосос – Хэйни: Где и когда смотреть главное сражение июня
Будет горячо
5 июня в австралийском Мельбурне состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между действующим обладателем титулов Джорджем Камбососом (20-0; 10 КО) и американским претендентом Девином Хэйни (27-0; 15 КО).
Поединок будет транслироваться медиасервисом MEGOGO. Начало трансляции – 04:00 по Киеву.
Старт главного поединка ожидается не раньше 06:30 утра 5 июня.
Напомним, что ранее бойцы прошли
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Гайдай - кадырову: Дон-дон, заканчивай врать. Посчитай своих бойцов, у тебя там не хватает
- Макрон призвал не унижать россию из-за войны в Украине
- Генсек ООН снова назвал войну в Украине конфликтом. Считает, что он разжигает трехмерный глобальный кризис
- Тренер Джошуа: Усик чуть-чуть похож на ребенка
- Красотка дня. Эффектная девушка юной звезды киевского Динамо. ФОТО
- Королевская красота. Прекрасные жены и девушки футболистов мадридского Реала. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet