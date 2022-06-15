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Тайсон Фьюри: Если Уайлдер вернется и начнет протирать канвас, то это будет постыдно

Бокс
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Тайсон не восторге от решения Деонтея

Тайсон Фьюри: Если Уайлдер вернется и начнет протирать канвас, то это будет постыдно

Getty Images/Global Images Ukraine

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Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) отреагировал на решение Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO) не завязывать с боксом.

"Я не знаю, что осталось у него в баке. После трилогии с лучшим бойцом на планете ты не сможешь выйти, чтобы рассказать крутую историю и завоевать чемпионские титулы. Он совершенно уничтожен ментально, физически и эмоционально. Я бы сказал, что сейчас он руина .У него проломлены челюсть и череп, он дважды оказался в глухом нокауте, и ему будет сложно вернуться.

Все зависит от того, что у него осталось, но мне бы не хотелось, чтобы он продолжал, я ведь знаю, что ему не нужны деньги. Я бы хотел, чтобы Уайлдер оставался на пенсии, хотя я и не уверен, выиграет ли он еще парочку боев или выйдет в ринг полностью разбитым и разрушит свое наследство.

В данный момент он проиграл лучше бойцу своего поколения, и в этом нет ничего постыдного. Но если он вернется и начнет протирать канвас, потому что разбит на куски, то это будет постыдно", - цитирует портал mirror.co.uk.

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