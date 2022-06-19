Руис и Ортис получили новую дату поединка

Поединок между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энди Руисом (34-2; 22 КО) и кубинцем Луисом Ортисом (33-2; 28 КО) получил новую дату. Об этом сообщает инсайдер Майк Копинджер:

"Бой Энди Руиса и Луиса Ортиса в супертяжелом весе назначен на 4 сентября в Лос-Анджелесе, PBC на канале Fox PPV.

Руис выйдет в ринг с новым тренером второй раз за два боя. Его пути с Эдди Рейносо разошлись, и теперь его будет готовить Альфредо Осуна. Сообщают ESPN источники" – написал он в Твиттер.