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Руис и Ортис получили новую дату поединка

Бокс
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Руис и Ортис получили новую дату поединка

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UA-Футбол
Новина українською

Поединок между бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Энди Руисом (34-2; 22 КО) и кубинцем Луисом Ортисом (33-2; 28 КО) получил новую дату. Об этом сообщает инсайдер Майк Копинджер:

"Бой Энди Руиса и Луиса Ортиса в супертяжелом весе назначен на 4 сентября в Лос-Анджелесе, PBC на канале Fox PPV.

Руис выйдет в ринг с новым тренером второй раз за два боя. Его пути с Эдди Рейносо разошлись, и теперь его будет готовить Альфредо Осуна. Сообщают ESPN источники" – написал он в Твиттер.

Напомним, что ранее назвали даты пресс-конференций к бою Альварес – Головкин 3.

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В статье: Луис Ортис Энди Руис
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