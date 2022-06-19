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Украинский боксер выложил фото с Биволом и призвал не смешивать спорт и политику

Бокс
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Редкач идет вслед за русским военным…

Украинский боксер выложил фото с Биволом и призвал не смешивать спорт и политику

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Иван Редкач на своей официальной странице в Твиттер опубликовал фото с россиянином Биволом и призвал не смешивать спорт и политику.

Напомним, что за время российского вторжения в Украину погибли более 300 детей и 4 тысяч мирных взрослых (и это только по официальным подсчетам ООН).

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В статье: Дмитрий Бивол Иван Редкач
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