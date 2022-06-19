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Украинский боксер выложил фото с Биволом и призвал не смешивать спорт и политику
Редкач идет вслед за русским военным…
фото - boxingscene.com
Украинский боксер Иван Редкач на своей официальной странице в Твиттер опубликовал фото с россиянином Биволом и призвал не смешивать спорт и политику.
Нужно разделять спорт и политику. Хоть этот принцип и уходит в историю и следует признайте, что они неразлучны, для меня спорт остаётся ВНЕ политики, так как усердно трудятся спортсмены, а в данном случае потом и кровью, не один политик так не трудятся.... @bivol_d pic.twitter.com/4nfg3RFka6— Ivan Redkach (@ivan_redkach) June 19, 2022
Напомним, что за время российского вторжения в Украину погибли более 300 детей и 4 тысяч мирных взрослых (и это только по официальным подсчетам ООН).
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