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Промоутер Фьюри назвал потенциального соперника для своего подопечного
А на пенсии уже отдохнул?
Фото: MMA Fighting
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО) Боб Арум назвал возможного соперника своего подопечного.
По словам президента ТОР Rank, команда рассматривает возможность в октябре организовать Фьюри бой против Джо Джойса (13-0, 12 КО), второго номера рейтинга WBC. Главной локацией может стать стадион Уэмбли в Лондоне.
Напомним, что свой крайний поединок Фьюри провел 23 апреля против Диллиана Уайта, победив того нокаутом в 6 раунде.
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