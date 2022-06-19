Промоутер Фьюри назвал потенциального соперника для своего подопечного

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1; 23 КО) Боб Арум назвал возможного соперника своего подопечного.

По словам президента ТОР Rank, команда рассматривает возможность в октябре организовать Фьюри бой против Джо Джойса (13-0, 12 КО), второго номера рейтинга WBC. Главной локацией может стать стадион Уэмбли в Лондоне.

Напомним, что свой крайний поединок Фьюри провел 23 апреля против Диллиана Уайта, победив того нокаутом в 6 раунде.