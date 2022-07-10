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Дэвид Хэй дал советы Джошуа перед поединком с Усиком
Известный эксперт
фото - fightnews.info
Британский супертяж, бывший чемпион мира Дэвид Хэй дал советы своему соотечественнику Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) перед реваншем с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО). Его слова цитирует DAZN Boxing:
"Энтони Джошуа победит, если у него будет правильное настроение. В плане физики у него есть инструменты для этого, хотя у Усика они тоже есть. Если Джошуа захочет провести боксерское противостояние с Усиком, ему необходимо сделать его как можно более похожим на уличную драку. Джошуа нужно давить на него, толкать его и избивать. Если с него не снимут очко за нарушение правил, то это будет означать, что он не старался усердно.
Ему необходимо избивать Усика повсюду и помнить, что он Энтони Джошуа. Он может потерять гораздо больше, чем другие люди, потому что Энтони – мешок с деньгами. Нужно дойти до абсолютного предела" – сказал он.
Напомним, что ранее Чисора
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