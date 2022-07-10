  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Дэвид Хэй дал советы Джошуа перед поединком с Усиком
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дэвид Хэй дал советы Джошуа перед поединком с Усиком

Бокс
(1 голосов)

Известный эксперт

Дэвид Хэй дал советы Джошуа перед поединком с Усиком

фото - fightnews.info

UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяж, бывший чемпион мира Дэвид Хэй дал советы своему соотечественнику Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) перед реваншем с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (19-0; 13 КО). Его слова цитирует DAZN Boxing:

"Энтони Джошуа победит, если у него будет правильное настроение. В плане физики у него есть инструменты для этого, хотя у Усика они тоже есть. Если Джошуа захочет провести боксерское противостояние с Усиком, ему необходимо сделать его как можно более похожим на уличную драку. Джошуа нужно давить на него, толкать его и избивать. Если с него не снимут очко за нарушение правил, то это будет означать, что он не старался усердно.

Ему необходимо избивать Усика повсюду и помнить, что он Энтони Джошуа. Он может потерять гораздо больше, чем другие люди, потому что Энтони – мешок с деньгами. Нужно дойти до абсолютного предела" – сказал он.

Напомним, что ранее Чисора раздельным решением судей победил Пулева.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Дэвид Хэй
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде