Промоутер: Владимир Кличко все еще может неплохо показать себя в супертяжелом весе

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что два года назад беседовал с легендой супертяжелого веса Владимиром Кличко о его возможном возвращении на ринг. Слова специалиста цитирует IFL TV:

"Дело в том, что я с ним обсуждал это где-то два года назад. Возможен ли возврат? Думаю, да, он все еще может показать себя в тяжелом весе и показать себя неплохо. Просто важен вопрос мотивации, что ты еще можешь драться с молодыми и голодными ребятами.

Когда Кличко боролся с Джошуа, он встретился лицом к лицу с молодым львом, который и близко не был так хорош, как украинец. У него не было опыта, но он просто не сдавался, а Владимир тогда не чувствовал голода. Он думал, что это последний бой и нужно выложиться на 100 процентов.

Сейчас это уже не нужно. Ты скучаешь по этому чувству, но бои уже не нужны. А если бокс тебе не нужен из-за денег или соперничества, тогда тебе следует держаться подальше, особенно если речь идет о тяжелом весе. В нем будут молодые и голодные львы, которые могут разорвать тебя" – сказал он.