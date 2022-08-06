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Промоутер: Владимир Кличко все еще может неплохо показать себя в супертяжелом весе
Но вряд ли станет
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что два года назад беседовал с легендой супертяжелого веса Владимиром Кличко о его возможном возвращении на ринг. Слова специалиста цитирует IFL TV:
"Дело в том, что я с ним обсуждал это где-то два года назад. Возможен ли возврат? Думаю, да, он все еще может показать себя в тяжелом весе и показать себя неплохо. Просто важен вопрос мотивации, что ты еще можешь драться с молодыми и голодными ребятами.
Когда Кличко боролся с Джошуа, он встретился лицом к лицу с молодым львом, который и близко не был так хорош, как украинец. У него не было опыта, но он просто не сдавался, а Владимир тогда не чувствовал голода. Он думал, что это последний бой и нужно выложиться на 100 процентов.
Сейчас это уже не нужно. Ты скучаешь по этому чувству, но бои уже не нужны. А если бокс тебе не нужен из-за денег или соперничества, тогда тебе следует держаться подальше, особенно если речь идет о тяжелом весе. В нем будут молодые и голодные львы, которые могут разорвать тебя" – сказал он.
Напомним, что ранее Хирн
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