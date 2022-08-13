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Кубрат Пулев дал уверенный прогноз на бой Усик – Джошуа 2

Бокс
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Кратко и ясно

Кубрат Пулев дал уверенный прогноз на бой Усик – Джошуа 2

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Болгарский супертяж Кубрат Пулев дал свой прогноз на поединок украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО) и британца Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Его слова цитирует ISPORT.ua:

"Александр одержал замечательную победу над Джошуа в их первом бою. Я был уверен тогда, как и сейчас уверен, что Александр снова его победит, и, возможно, нокаутом.

Джошуа – хороший боксер, но ему не хватает многих качеств, чтобы продолжать оставаться чемпионом в сверхтяжелом весе" – сказал он.

Напомним, ранее Усик завершил подготовку к поединку с Джошуа.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Кубрат Пулев
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