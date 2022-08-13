Кубрат Пулев дал уверенный прогноз на бой Усик – Джошуа 2

Болгарский супертяж Кубрат Пулев дал свой прогноз на поединок украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0; 13 КО) и британца Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Его слова цитирует ISPORT.ua:

"Александр одержал замечательную победу над Джошуа в их первом бою. Я был уверен тогда, как и сейчас уверен, что Александр снова его победит, и, возможно, нокаутом.

Джошуа – хороший боксер, но ему не хватает многих качеств, чтобы продолжать оставаться чемпионом в сверхтяжелом весе" – сказал он.