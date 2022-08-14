Усик официально выпустил NFT-токен. Видео

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) объявил о выпуске собственного NFT-токена. Об этом он сообщил своим поклонникам на странице в Instagram.

Напомним, что ранее Кубрат Пулев дал прогноз на бой Усик – Джошуа 2.