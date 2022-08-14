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Усик официально выпустил NFT-токен. Видео
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фото - boxingscene.com
Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF и IBO Александр Усик (19-0; 13 КО) объявил о выпуске собственного NFT-токена. Об этом он сообщил своим поклонникам на странице в Instagram.
Напомним, что ранее Кубрат Пулев
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