Владислав Сиренко: Уверен, что и в бою Усик сможет выдерживать все пушечные удары Джошуа

Чемпион WBC Asian и WBO Asia Pacific Владислав Сиренко (19-0, 16 KO) в интервью XSPORT рассказал, чего ожидает от боя Усик - Джошуа.

"Я могу сказать, что Александр психологически стабильный человек. И все эти давления, он может с этим справиться. Поддержка у него будет безумная – со стороны украинцев, всего мира. Потому что он сейчас представляет Украину, украинский флаг. Это очень важно в такой тяжелое время для нас".

"От Александра Усика мне не поступало предложения присоединиться к тренировочному лагерю в преддверии реванша с Джошуа в качестве спарринг партнера.

Если сравнивать спарринг сессии с профессиональными боями, это большая разница. В тренировочном лагере ты максимально экипирован, в больших перчатках и так далее. Если именно бой, то все совсем по-другому. Конкретно по спарринг сессиям – Александр хорошо защищается, держит удары. Уверен, что и в бою он сможет выдерживать все эти пушечные удары Джошуа".