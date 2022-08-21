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Джошуа выбросил чемпионские пояса после поражения от Усика. Видео
Британец разочарован, но все по делу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) после
Стоит отметить, что пояса WBA и The Ring уже принадлежали украинцу, и как они попали в руки Энтони и главный вопрос, почему он себе позволил так обойтись с чужим – это вызывает подозрения.
JOSHUA CONFRONTS USYK AFTER DEFEAT pic.twitter.com/vFTYbgCoPb— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 20, 2022
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