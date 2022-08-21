Джошуа выбросил чемпионские пояса после поражения от Усика. Видео

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) после поражения в поединке-реванше против чемпиона мира по версиям WBА, WBO, IBF, IBO и The Ring Александра Усика (20-0; 13 КО) не удержался, и выбросил чемпионськие пояса.

Стоит отметить, что пояса WBA и The Ring уже принадлежали украинцу, и как они попали в руки Энтони и главный вопрос, почему он себе позволил так обойтись с чужим – это вызывает подозрения.

JOSHUA CONFRONTS USYK AFTER DEFEAT pic.twitter.com/vFTYbgCoPb — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 20, 2022

Статистика матча Усик – Джошуа