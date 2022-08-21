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Фьюри обматерил Усика и Джошуа сразу после завершения боя

Бокс
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Это в его стиле

Фьюри обматерил Усика и Джошуа сразу после завершения боя

UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) после победы украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring Александра Усика (20-0; 13 КО) в поединке против Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) нецензурно высказался об обоих боксерах. Соответствующий пост он опубликовал в Твиттере:

"Только посмотрел бой. Оба были дерьмом. Было будто бой детей-супертяжеловесов. Полная фигня. Оба боксера были еба***м дерьмом. Цыганский король здесь останется навсегда" – написал он.

Лучшие моменты боя Усик – Джошуа

Статистика матча Усик - Джошуа

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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