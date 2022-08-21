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Фьюри обматерил Усика и Джошуа сразу после завершения боя
Это в его стиле
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) после
"Только посмотрел бой. Оба были дерьмом. Было будто бой детей-супертяжеловесов. Полная фигня. Оба боксера были еба***м дерьмом. Цыганский король здесь останется навсегда" – написал он.
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