Фьюри обматерил Усика и Джошуа сразу после завершения боя

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) после победы украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring Александра Усика (20-0; 13 КО) в поединке против Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) нецензурно высказался об обоих боксерах. Соответствующий пост он опубликовал в Твиттере:

"Только посмотрел бой. Оба были дерьмом. Было будто бой детей-супертяжеловесов. Полная фигня. Оба боксера были еба***м дерьмом. Цыганский король здесь останется навсегда" – написал он.

Лучшие моменты боя Усик – Джошуа