Усик обратился к Фьюри: Жопу ты свою побъешь

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring Александр Усик (20-0; 13 КО) после победы над британцем Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) обратился к чемпиону по версии WBC Тайсону Фьюри (32-0-1; 23 КО).

- Тайсон Фьюри написал в Твиттере, что поединок так себе, и что он избил бы вас обоих за один вечер. Что ты ему можешь ответить?

- Это то, что ему снится каждый день. Побьет… Знаете, что он побьет? Жопу он свою побьет – сказал Усик на пресс-конференции.

Лучшие моменты поединка Усик – Джошуа