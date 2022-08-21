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Усик обратился к Фьюри: Жопу ты свою побъешь

Бокс
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Лаконично и исчерпывающе

Усик обратился к Фьюри: Жопу ты свою побъешь

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring Александр Усик (20-0; 13 КО) после победы над британцем Энтони Джошуа (24-3; 22 КО) обратился к чемпиону по версии WBC Тайсону Фьюри (32-0-1; 23 КО).

- Тайсон Фьюри написал в Твиттере, что поединок так себе, и что он избил бы вас обоих за один вечер. Что ты ему можешь ответить?

- Это то, что ему снится каждый день. Побьет… Знаете, что он побьет? Жопу он свою побьет – сказал Усик на пресс-конференции.

Лучшие моменты поединка Усик – Джошуа

Статистика боя

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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