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Промоушен Rizin представил официальный постер боя Мейвезера и Асакуры
Ждем поединка
фото - boxingscene.com
Японский промоушен Rizin представил официальный постер к бою американского боксёра Флойда Мейвезера и японского бойца смешанных единоборств Микуру Асакуры.
Напомним, что их противостояние состоится 25 сентября в Японии.
Для 45-летнего Флойда Мейвезера это будет уже четвёртый выставочный поединок.
????????????#超RIZIN & #RIZIN38????????????— RIZIN FF OFFICIAL (@rizin_PR) August 31, 2022
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