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Промоушен Rizin представил официальный постер боя Мейвезера и Асакуры

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Промоушен Rizin представил официальный постер боя Мейвезера и Асакуры

фото - boxingscene.com

Новина українською

Японский промоушен Rizin представил официальный постер к бою американского боксёра Флойда Мейвезера и японского бойца смешанных единоборств Микуру Асакуры.

Напомним, что их противостояние состоится 25 сентября в Японии.

Для 45-летнего Флойда Мейвезера это будет уже четвёртый выставочный поединок.

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В статье: Флойд Мейвезер
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