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Фьюри заявил, что Усик его боится

Бокс
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Писатель-фантаст

Фьюри заявил, что Усик его боится

Фото: MMA Fighting

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBС Тайсон Фьюри (32-0-1; 23 КО) рассказал, что чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) боится его и избегает боя.

– Почему ты считаешь, что Усик, бросивший тебе вызов, скрывается от боксера, технически завершившего карьеру?

– Потому что он бросил мне вызов, разве нет? Все это видели. Я ему ответил, что давай проведем бой в декабре. А он говорит, что не может, потому что травмирован после этого спарринга с Джошуа. Поэтому считаю, что он убегает от меня, потому что боится. Александр знает, что с ним будет. Если он выйдет в ринг – он будет стерт с него.

– Какое у тебя есть оружие для победы над Усиком?

– Любое из моего арсенала. Усик меньше меня, но прибавил в весе. Даже если он имеет 100 кг - нет в мире ни одного супертяжеловеса, который быстрее и подвижнее меня. Если Усик похудеет до 88-90 кг – получит скорость и подвижность против меня. Но мой размер и разрушительная сила преодолеет его. Его словно переедет двухэтажный грузовик, прижатый к рингу за 4-5 раунда.

Если Усик сможет выстоять 6 раундов, это я выступлю как дерьмо. Я точно выиграю у него за 6 раундов, мой тренер Шугар Хилл считает, что за 4 раунда. Мы с ним заключили пари – сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри назвал условия для боя с Джошуа.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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