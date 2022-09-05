Тайсон Фьюри бросил вызов Энтони Джошуа

Чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) в своем Twitter вызвал на поединок Энтони Джошуа (24-3, 22 KO):

"Всем привет. Это Тайсон Фьюри, также известный как "Цыганский король". И чемпион WBC, как вы можете заметить. Видимо, вы все видели новость, что я скоро буду драться через несколько месяцев."

До того, как я анонсирую соперника, я считаю, что я должен сделать кое-что на всякий случай. Энтони Джошуа, я знаю, что ты только что проиграл Усику. Я хотел бы дать тебе возможность за пояс WBC через несколько месяцев. Ты только что провел 12-раундовое сражение, так что должен быть в форме. Я даю тебе несколько месяцев. Если ты заинтересован, я напишу тебе дату, и мы можем устроить бойню. Сражение бриатнцев за титул WBC в тяжелом весе.

Дай мне знать, если это тебе интересно. Если же нет, я выберу другого соперника, - написал Тайсон Фьюри.

Напомним, что Фьюри планирует провести бой до конца 2022 года.