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Тренер Джошуа: Я бы предпочел, чтобы Джошуа провел поединок с Фьюри через 2-3 боя
Энтони лучше не спешить
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер Энтони Джошуа Роберт Гарсия надеется, что его подопечный не выйдет на бой с Тайсоном Фьюри в декабре.
"Это большое сражение, которое все равно должно произойти рано или поздно. Но я бы предпочел, чтобы Джошуа сражался с Фьюри через 2-3 боя. Но это большой бизнес, и я верю, что Джошуа и его менеджмент примут правильное решение.
Лично я хотел бы, чтобы Энтони до Фьюри провел 2-3 боя. Если Джошуа хочет принять такой вызов, он это сделает", – сказал Гарсия.
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